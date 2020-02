Bei Jennifer Aniston (50) hat es damals heftig geknistert: Von 2000 bis 2005 war die Schauspielerin mit ihrem Filmkollegen Brad Pitt (56) das Hollywood-Traum-Ehepaar schlechthin. Dann die überraschende Scheidung – der attraktive Mime verließ die "Friends"-Ikone für Angelina Jolie (44). Jedoch war der Filmproduzent nicht der erste Mann, welcher der hübschen Jen ordentlich den Kopf verdrehte: Bereits in ihrer Jugend hatte sie sich verknallt – und zwar in keinen Unbekannten!

Am vergangenen Freitag war die 50-Jährige in der Talkshow von Ellen DeGeneres (62) zu Gast. Wie Foxnews berichtete, legte die Darstellerin im Spiel "Brennende Fragen" ein unerwartet privates Geständnis ab. Auf die Frage, wer der erste Promi-Schwarm des Hollywood-Stars war, musste Jennifer nicht lange überlegen: "Shaun Cassidy!", rief sie ins Mikrofon. Der US-amerikanische Popsänger hatte es ihr in jungen Jahren offensichtlich richtig angetan.

Damit war die Ex-Frau von Regisseur Justin Theroux (48) allerdings nicht allein: Ende der 70er Jahre war Shaun ein richtiges Idol. Mit seinem Hit "Da Doo Ron Ron" schaffte es der damals 19-Jährige direkt auf den ersten Platz der US-Charts. MIttlerweile ist Shaun zum dritten Mal verheiratet und stolzer Vater von sechs Kindern.

Getty Images Jennifer Aniston im Juni 2018

Anzeige

Getty Images Shaun Cassidy im Juli 2005

Anzeige

MEGA Shaun Cassidy im Dezember 2002

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de