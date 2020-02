Ungewohnter Anblick in doppelter Hinsicht! Anke Engelke (54) gehört seit Jahren zu den beliebtesten Comedians Deutschlands und flimmert regelmäßig über die Mattscheiben. Auf dem roten Teppich sieht man den "Ladykracher"-Star dagegen nur selten. Für die "Pastewka"-Premiere zur neuen und finalen Staffel machte sie nun jedoch eine Ausnahme. Anke schritt strahlend über den roten Teppich in Berlin und überraschte obendrein mit einem neuen Look!

Man musste schon genau hinsehen, um die 54-Jährige bei ihrem Auftritt am Donnerstag zu erkennen. Denn Ankes bekannte lange Mähne ist ab. Stattdessen umschmeichelt jetzt ein Bob ihr Gesicht. Und auch in der Farbe hat sich einiges verändert: Die Frohnatur trägt jetzt ein Blond mit einem Rotstich! Mit ihrer Typveränderung scheint sich die TV-Bekanntheit richtig wohlzufühlen: Sie genoss das Blitzlichtgewitter in vollen Zügen und strahlte über das ganze Gesicht.

Auch der Rest ihres Looks konnte sich sehen lassen: Anke schlüpfte für die Veranstaltung in ein locker geschnittenes, dunkelgraues Kleid mit langen Ärmeln. Dazu trug sie farblich passende Stiefeletten. Bei diesem schlichten Outfit stach ihre neue pfiffige Frisur umso mehr hervor!

Actionpress/ Georg Wenzel Anke Engelke bei der Premiere zur neuen "Pastewka"-Staffel

Getty Images Anke Engelke bei der Berlinale 2018

Actionpress/ Georg Wenzel Anke Engelke, Januar 2020

