Jasmin Wagner (39) hat noch keinen Kinderwunsch! Lange war es still um das einstige Teenie-Idol, das in den 90er-Jahren unter dem Namen "Blümchen" eine steile Gesangskarriere hingelegt hatte. Heute ist sie als Schauspielerin zurück auf der Bildfläche und spielt im neuen Film "Kartoffelsalat 3 - Das Musical" mit. Bei der Premiere des Films verriet Jasmin exclusiv gegenüber Promiflash: Kinder haben momentan keinen Platz in ihrem Leben!

Die 39-Jährige denkt noch lange nicht an Nachwuchs: "Ich bin schwanger mit meinen künstlerischen Ideen und hab ein echt erfülltes Leben!", erzählt sie Promiflash lachend. Allerdings fände sie es extrem spießig, dass jeder von ihr erwarte, jetzt ein Kind bekommen zu müssen. "Es ist total normal, dass das Babythema in meinem Alter ständig thematisiert wird. Aber mein Mann und ich haben zur Zeit einfach mehr Lust auf unsere Arbeit, als auf Kindererziehung!" Jasmin arbeitet aktuell an einem neuen Blümchen-Konzept und ist daher voller Tatendrang.

Die in Zürich lebende Künstlerin ist seit 2015 mit dem 47-Jährigen Schweizer Unternehmer Frank Sippel verheiratet. Sie ist nicht die einzige Prominente, die keinen wirklichen Kinderwunsch hegt. Auch Ex-Viva-Moderatorin Anastasia Zampounidis (51) ist kinderlos glücklich. Sie verrät, dass sie schlichtweg nie den Wunsch gehabt hat, Mutter werden zu wollen: "Warum soll ich Kinder kriegen, nur weil ich es kann? Das ist doch blöd, auch fürs Kind."

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, Sängerin

Anzeige

Instagram / jasminwagnerofficial Jasmin Wagner, Sängerin

Anzeige

Getty Images Anastasia Zampounidis, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de