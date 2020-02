Madonna (61) scheint einen guten Fang gemacht zu haben! Seit Monaten halten sich die Gerüchte, dass die Popdiva in dem 25-jährigen Ahlamalik Williams ihre große Liebe gefunden haben soll. Kennengelernt haben sie sich auf der Bühne – denn er ist ihr Backgroundtänzer auf Konzerten. Die "Like A Virgin"-Interpretin hat sogar schon ihre Schwiegereltern in spe kennengelernt. Auch Madonnas beste Freundin Debi Mazar ist begeistert von dem neuen Mann an ihrer Seite!

Die Schauspielerin ist seit vielen Jahren eine enge Vertraute des Megastars und hat selbst in diversen Musikvideos ihrer BFF mitgetanzt. Sie hat das ungleiche Pärchen bereits in vielen Situationen erlebt. Gegenüber Page Six erklärte die Brünette am Donnerstag, dass Ahlamalik ein wundervoller Mensch sei. "Die beiden sind total süß zusammen", verriet die 55-Jährige im Interview.

In der Tat scheinen die beiden Turteltauben bereits länger zusammen zu sein, als bisher bekannt. Williams Vater Drue berichtete Ende Dezember, dass sich Madonna und Ahlamalik bereits "etwas über ein Jahr" daten würden. Auch in den letzten Familienurlaub auf die Malediven hat er seine berühmte Freundin begleitet – und das samt der sechs Kinder.

