Bloß ein Toyboy oder doch die große Liebe? Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass Pop-Queen Madonna (61) wieder frisch verliebt ist. Ihr Neuer soll der 25-jährige Backgroundtänzer Ahlamalik Williams sein. Aber wie ernst ist es der sechsfachen Mutter mit dieser ungewöhnlichen Beziehung? Offenbar haben Madonna und Ahlamalik schon den nächsten Schritt gewagt: Madonna hat bereits die Eltern ihres Lovers kennengelernt!

Das verriet Ahlamaliks Vater Drue jetzt selbst gegenüber TMZ. Schon im September habe es das erste Treffen in New York, nach einer von Madonnas Shows, gegeben. Im November soll die 61-Jährige ihre Schwiegereltern in spe dann in Las Vegas wiedergetroffen und in ihre Suite eingeladen haben, wo ihr Privatkoch ein Dinner zubereitet hat. Laut Drue sei die Romanze der beiden sehr ernst. Die "Like A Virgin"-Interpretin spreche selbst sogar schon von Liebe.

Kein Wunder eigentlich, immerhin soll die junge Liebe der beiden gar nicht mehr so jung sein. Wie Ahlamaliks Vater verriet, läuft die Beziehung zwischen Madonna und ihrem Tänzer jetzt schon seit über einem Jahr. Hättet ihr gedacht, dass Madonna und Ahlamalik schon so lange zusammen sind? Stimmt ab!

MEGA Ahlamalik Williams in Miami Beach

Anzeige

Backgrid / ActionPress Ahlamalik Williams und Madonna am Flughafen in London

Anzeige

Getty Images Madonna, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de