Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28) sind ganz aus dem Häuschen! Vor zwei Jahren kam die Tochter des Reality-TV-Sternchen und des Rappers auf die Welt. Zwar hat das Glamour-Paar sich mittlerweile getrennt, doch Stormi Webster (2) ist nach wie vor der ganze Stolz ihrer Eltern. Immer wieder teilen die beiden Schnappschüsse von ihrer Maus im Netz – so auch an ihrem Geburtstag: Kylie und Travis gratulierten Stormi mit niedlichen Postings im Netz.

Auf Instagram veröffentlichte der Keeping up with the Kardashians-Star eine Bilderreihe mit Throwback-Aufnahmen seiner Tochter. Für Kylie vergingen die vergangenen zwei Jahre offenbar wie im Flug, denn zu ihrem Beitrag schrieb sie: "Und jetzt ist sie auf einmal schon zwei. Happy Birthday, meine Stormi!" Der 1. Februar 2018, 16:43 Uhr, sei der Moment gewesen, in dem sich ihr Leben für immer verändert habe.

Auch Travis postete gleich mehrere Fotos seines Nachwuchses und stellte dabei seine Reimkünste in einem kurzen Gedicht für Stormi unter Beweis: "Zwei ist besser als eins. Zwei bedeutet für mich vielleicht mehr als für dich. [...] Zwei Wörter, die sich sage, bevor ich dich verlasse: Liebe dich!" Wie gefallen euch die Posts? Stimmt ab.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Stormi Webster

Instagram / travisscott Travis Scott und Stormi

