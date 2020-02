Bushido (41) zeigt sich von seiner weichen Seite! Eigentlich gibt sich der Rapper häufig sehr ernst und legte mit seiner Musik schon den ein oder anderen verbalen Rundumschlag hin. Für eine Person findet der "Mephisto"-Interpret allerdings immer wieder sehr herzliche Worte: Anna-Maria Ferchichi (38)! Schon mehrfach zeigte er im Netz wie viel ihm seine Frau bedeutet! Jetzt stellte er das mit einem romantischen Post erneut unter Beweis!

Auf Instagram veröffentlichte Bushido ein süßes Pärchenfoto: Darauf sind er und Anna-Maria in eleganter Kleidung zu sehen und scheinen ziemlich viel Spaß zu haben: Die beiden grinsen auf dem Schnappschuss bis über beide Backen. "Heute vor neun Jahren", schrieb der 41-Jährige zu dem rührenden Post und fügte ein Herzchen-Emoji hinzu.

In der Vergangenheit gingen die zwei durch Höhen und Tiefen – dennoch hielten sie immer wieder zusammen! Und gerade das sorgte offenbar dafür, dass ihre Beziehung nur noch enger wurde, wie Anna-Maria in einem Kommentar unter dem Beitrag verriet: "Weißt du was das Besondere ist, mein Schatz? Wirkliche Liebe kam erst durch die unfassbar schlimmen Zeiten!"

