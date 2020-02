Die Queen (93) bringt gute Laune ins verregnete England! Dass die Regentin des Vereinigten Königreichs gerne knallige Farben trägt, ist kein Geheimnis. So begeistert die 93-Jährige regelmäßig in eleganten Kostümen in den verschiedensten Nuancen: Pink, Violett, Orange und Knallrot, ja sogar ein grelles Hellgrün zählt zu ihrem Fashion-Repertoire. Auch für ihren Kirchgang am vergangenen Sonntag entschied die Queen sich für eine frühlingshafte Aufmachung – trotz des düsteren Februar-Wetters.

Wie so oft bezauberte die Königin in einem farblich aufeinander abgestimmten Ensemble: Sowohl ihr schicker langer Mantel in A-Linie wie auch ihr Blumen-verzierter Hut waren in Himmelblau gehalten. Unter der Robe blitzte ein knielanges Paisley-Kleid hervor. Dazu kombinierte sie schwarze Slipper, Handschuhe und Handtasche, sowie Perlenschmuck und eine Diamant-Brosche. Doch das wohl hübscheste Accessoire: ihr strahlendes Lächeln – die Queen zeigte sich bei bester Laune!

Kein Wunder: Schließlich wurde das Oberhaupt der Königsfamilie an diesem Tag gerade zu mit Blumen überhäuft! Zahlreiche Royal-Fans und Kirchgänger überreichten der Queen vor der Messe in der St Peter und St Paul Kirche in Norfolk farbenfrohe Sträuße. Die Monarchin nahm sie stets dankend an und reichte sie an einen ihrer Gefolgsleute weiter, um die Hände frei zu haben.

Royalfoto / ActionPress Queen Elizabeth II. in West Newton

