Der Dschungelkönig braucht seinen passenden Deckel! Erst vor wenigen Tagen hatte sich DSDS-Star Prince Damien (29) im Dschungelcamp-Finale gegen seine Konkurrenten durchgesetzt und wurde im australischen Busch zum König gekrönt. Glück im Spiel – aber Pech in der Liebe? Im Falle des Sängers sieht es ganz danach aus. Er hat noch immer nicht den passenden Partner gefunden. Jetzt soll der Ex-Camper endlich unter die Haube gebracht werden: Prince bekommt eine eigene Kuppelshow.

"Das Projekt war bereits vor dem Dschungelcamp beschlossene Sache und Teil eines Vertrags über mehrere Projekte mit Damien", verriet jetzt ein Sprecher der verantwortlichen Produktionsfirma gegenüber Bild. Damit dürfte auch klar sein, warum der Musiker im Lager immer wieder zu seinem Beziehungsstatus befragt wurde. Der 29-Jährige offenbarte nicht nur, bisexuell zu sein – er meinte auch, dass er noch nie eine feste Beziehung gehabt habe. Zudem ließ sich Damien in Down Under immer wieder auf leichte Flirtereien mit den Dschungel-Rangern ein.

Wie genau das künftige Kuppelformat aussehen soll, ist bisher nicht bekannt. Die erste Casting-Runde für interessierte Singles fand bereits kurz nach Damiens Rückkehr aus Australien statt. "Du bist zwischen 25 und 40 Jahre jung, ungebunden, abenteuerlustig und offen? Wenn das alles auf dich zutrifft und du Lust auf ein geschmackvolles Date mit unserem Camper hast, dann freuen wir uns, von dir zu hören", hieß es in einem entsprechenden Aufruf im Netz.

WENN Prince Damien beim "Schlagercountdown - Das große Premierenfest" 2017

Sascha Steinbach/Getty Images Prince Damien bei seinem Auftritt bei "Let's Dance" 2016

WENN / AEDT Prince Damien bei der "Movie Meets Media"-Berlinale-Party 2017

