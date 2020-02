Im gesamten Januar gab es auf Riccardo Simonettis (26) Instagram-Account rein gar nichts Neues zu sehen. Der sonst in den sozialen Medien so aktive Influencer und Blogger postete weder Beiträge noch zeigte er sich in seiner Story. Einen Monat lang gönnte sich der gebürtige Münchner eine Auszeit von seinem Social-Media-Dasein. Eigentlich nichts wirklich Ungewöhnliches, hätten Riccardos Fans ihm nicht die kuriosesten Beweggründe für den Insta-Detox unterstellt!

Der Moderator postete nun einige Nachrichten seiner Follower, die ihn während seiner Abwesenheit von Instagram erreicht hatten. "Hey, ich wollte dir nur sagen, dass das Gerücht umgeht, dass du dich zur Frau umoperieren lässt", witterte ein Fan eine aufregende Story hinter der Online-Auszeit. Ein anderer User hatte Riccardo ungeniert gefragt: "Machst du einen Entzug?" Ein weiterer sei sich sicher gewesen, dass sich der Wahl-Berliner einer aufwendigen Schönheitsoperation unterzogen und deshalb wochenlang nichts gepostet habe.

Riccardo selbst nahm die dreisten Nachfragen mit Humor. "Dass jemand sich einfach Zeit für sich selbst nimmt, scheint dabei für viele wesentlich unrealistischer zu sein als eine Schönheitsoperation, ein Entzug oder eine Geschlechtsangleichung", meinte der Mode-Experte.

Getty Images Riccardo Simonetti beim Deutschen Fernsehpreis 2019

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti

Splash News Riccardo Simonetti, Influencer

