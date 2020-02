Daniela Katzenberger (33) hat aktuell so gar keinen Bock auf Sport! Dabei hat die TV-Blondine in der Vergangenheit schon oft bewiesen, dass es ihr durchaus gelingt, ihren inneren Schweinehund zu überwinden – allerdings nur, wenn sie es auch wirklich will! Aktuell scheint die Motivation der Reality-Darstellerin jedoch im Keller zu sein. Aber kein Problem: Ehemann Lucas Cordalis (52) mimt den Personaltrainer und greift im wahrsten Sinne des Wortes durch.

Lucas beweist Durchsetzungsvermögen! Ein amüsanter Schnappschuss auf Facebook zeigt den sportiv gekleideten Sänger im Kampf mit seiner Herzdame – und die gibt alles, um nicht ins Gym zu müssen. Voller Eifer versucht Dani, Lucas zu entkommen und klammert sich mit ganzer Kraft am Auto fest, während der 52-Jährige energisch an der Katze zerrt. "Sie liebt joggen. Sie weiß es nur noch nicht", kommentiert Lucas die Momentaufnahme.

Generell steht Lucas seiner Liebsten mit Rat und vor allem auch Tat zur Seite. Anfang Januar war der Schlagerstar ihr beispielsweise beim Anziehen der Lieblingsjeans behilflich. In die hatte Daniela nach der Adventsschlemmerei schließlich nicht mehr hineingepasst. Kein Wunder also, dass er ihr nun auch in Sachen Fitness unter die Arme greift.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Januar 2020

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de