So stark ist der Mann an Daniela Katzenbergers (32) Seite! Nach einer längeren Social-Media-Pause nach dem Tod ihres geliebten Schwiegervaters Costa Cordalis (✝75) ist die Katze nun wieder aktiv im Netz. Mit ihrem altbewährten Humor und einer ordentlichen Portion Selbstironie bringt sie ihre Follower täglich zum Lachen. Auch in ihrem neuesten Beitrag nimmt Dani sich selbst auf die Schippe – und schwärmt im gleichen Zug von ihrem kräftigen Ehemann Lucas Cordalis (51)!

Auf Instagram veröffentlichte die 32-Jährige jetzt ein Bild von sich und Lucas beim Sport. Die beiden stehen in Yoga-Positionen, die wohl einiges an Gleichgewicht erfordert haben. Lucas hat dabei definitiv den komplizierteren Part: Er balanciert Daniela auf einem seiner Oberschenkel! Die Kultblondine schrieb begeistert: "Und er lächelt sogar." Dazu setzte sie die Hashtags #Strongmen" und #LeichtWieEineBetonfeder – letzterer bezieht sich vermutlich auf sie selbst.

Vergangene Woche hielt nicht etwa Lucas für ein lustiges Foto her, sondern seine Badehose! "Sind gerade bei Freunden zu Besuch und ich habe meinen Bikini vergessen, wollte aber unbedingt dieses Foto machen. Also habe ich die Badehose von Lucas gemopst und mir sie in den Hintern gezogen", verriet Dani unter einem Oben-ohne-Schnappschuss, der sie von hinten an einem Pool stehend zeigt.

