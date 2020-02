So niedlich ist Milla Jovovichs (44) Familienzuwachs! Die Schauspielerin gab im August bereits bekannt, dass sie und ihr Mann Paul W. S. Anderson Baby Nummer drei erwarten. Vor wenigen Stunden machte dann die Meldung die Runde, dass das fünfte Jovovich-Familienmitglied das Licht der Welt erblickt hat. Jetzt bestätigt die glückliche Mama die Geburt ihrer dritten Tochter endlich selbst – und teilt auch gleich die ersten zuckersüßen Babybilder!

Auf Instagram veröffentlichte die 44-Jährige jetzt eine ganze Reihe knuffiger Fotos ihrer Jüngsten. Auf einigen Schnappschüssen schlummert die Kleine friedlich mit einem rosa Mützchen, auf anderen halten Millas Töchter Ever und Dashiel ihre kleine Schwester stolz im Arm. Die Leinwand-Beauty fügte auch ein Bild hinzu, auf dem sie ihr Töchterchen im Krankenhausbett stillt. Auch den Namen ihres Mädchens behielt Milla nicht für sich: Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson. "Osian is ein walisischer Jungenname und es wird O-shin ausgesprochen. Ich weiß, der Name ist lang, aber die Familie konnte sich nicht auf einen mittleren Namen einigen", erklärte Milla in ihrem Post.

Klein-Osian ist offenbar ein besonders aufgewecktes kleines Mädchen, wie die stolze Mama berichtet: "Sie ist so wunderschön! Ihr Haar ist etwas heller als bei den beiden anderen Mädchen und sie ist sehr stark. Ihre kleinen Hände sind immer im Weg und schwer zu kontrollieren und sie hebt sogar schon ihren Kopf, um zu sehen, was um sie herum passiert! Sie ist unser Wunderbaby und wir sind alle so dankbar, dass wir sie haben."

Instagram / evergaboanderson Milla Jovovich mit ihrer Familie

Instagram / millajovovich Milla Jovovichs Töchter Dashiel und Osian

Instagram / millajovovich Milla Jovovichs Tochter Osian

Instagram / millajovovich Baby Osian und Ever Gabor Anderson



