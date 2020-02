Patrick Mahomes (24) ist der Held der vergangenen Nacht: Der Quarterback der Kansas City Chiefs sorgte im Super Bowl dafür, dass sein Team nach einem spannenden Match auf Augenhöhe letztlich siegreich (31:20) aus der Begegnung hervorging. Seitdem wird der Football-Held als neuer Star am NFL-Himmel gefeiert. Sicher bleiben da auch eindeutige Angebote von weiblichen Fans nicht aus, die Patrick mit seinem strahlenden Lächeln reihenweise um den Finger wickeln könnte. Doch die Flirt-Versuche dürften den Sportler herzlich wenig interessieren – schließlich hat er seine Traumfrau längst gefunden!

Tatsächlich lernte der 24-Jährige seine Mrs. Right schon in der Schule kennen! Neben Football, Baseball und Basketball schlug Patricks Herz während seiner High-School-Zeit vor allem für seine Mitschülerin Brittany Matthews. In der zehnten Klasse hatten die beiden ihr erstes Date und sind seitdem ein Herz und eine Seele. Kein Wunder also, dass die zwei auch zusammen auf dem Abschlussball waren.

Allerdings gingen ihre Wege nach der Uni zunächst auseinander. Brittany zog es für ihre Fußball-Karriere nach Island. Inzwischen ist die Texanerin zu ihrem Freund zurückkehrt und bewohnt mit ihm sowie ihren zwei Hunden Steel und Silver eine Villa in Kansas City. Die Frage aller Fragen hat Pat seiner Herzdame allerdings noch nicht gestellt – ob das wohl demnächst passiert? Stimmt ab!

Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes und Brittany Matthews nach dem Super Bowl 2020

Getty Images Patrick Mahomes und Brittany Matthews im Februar 2019

Instagram / brittanylynne Brittany Matthews und Patrick Mahomes in der Schule

Instagram / brittanylynne Brittany Matthews und Patrick Mahomes im Januar 2020

Instagram / brittanylynne Brittany Matthews mit den Hunden Steel und Silver

Instagram / brittanylynne Brittany Matthews und Patrick Mahomes vor ihrem Abschlussball



