Rührender Tribut für Kobe Bryant (✝41)! Der Basketball-Star und seine 13-jährige Tochter Gianna kamen vor rund einer Woche bei einem Helikopter-Absturz ums Leben. Familie, Freunde und Kollegen ließen ihrer Trauer bereits freien Lauf. Am vergangenen Sonntag fand nun der Super Bowl statt, das Endspiel der National Football League. Doch bevor die Spieler das Feld stürmten, hielten alle eine Minute inne, um Kobe, dessen Tochter und den anderen Opfern zu gedenken.

"Sehr geehrte Damen und Herren, bitte nehmen sie an einer Schweigeminute teil, während die 49ers, Chiefs und die National Football League den Freunden und Familien derjenigen, die in der vergangenen Woche verloren haben, unser tief empfundenes Beileid aussprechen", hieß es durch die Lautsprecher des Stadions. Die Sportler stellten sich dafür an der 24-Yard-Linie auf – in Erinnerung an die Rückennummer der NBA-Legende.

Jennifer Lopez (50), die einen Auftritt in der Halbzeit des Sport-Events hatte, und ihr Verlobter Alex Rodriguez (44) waren jahrelang mit Kobe und dessen Frau Vanessa Bryant (37) befreundet. Mit rührenden Worten nahm die Sängerin auf ihrem Account Abschied: "Dieser Verlust stimmt uns sehr traurig. Aber ich weiß, dass das nichts im Vergleich zu dem ist, was Vanessa gerade durchmachen muss."

