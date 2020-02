Was hat Georgina Rodriguez (25) ihrem Freund Cristiano Ronaldo (35) denn da für ein extravagantes Geschenk gemacht? Der Fußballer hat am Mittwoch seinen 35. Geburtstag gefeiert. Neben einem großen Kuchen mit den Buchstaben CR7, hat seine Liebste ihm eine ganz besondere Überraschung bereitet. Doch damit hätte Cristiano wohl nicht gerechnet – und es verschlug ihm dann auch glatt die Sprache: Georgina hat ihm eine Luxus-Karosse zum Geburtstag geschenkt!

In einem Instagram-Video hielt die gebürtige Argentinierin die Überraschung fest. Dazu schrieb sie "Glückwünsche an den Mann meines Lebens. Was hab ich Lust, unsere Liebe in diesem Geschenk zu transportieren". Cristiano konnte seinen Augen offenbar nicht trauen, als er um die Ecke ging und den schwarzen Mercedes entdeckte. Auch ein paar seiner Freunde stießen dazu, um dem Profikicker zu gratulieren und mit ihm seine neue G-Klasse zu feiern. Nach Informationen von Daily Mail gehöre der Geländewagen mit seinen 577 Pferdestärken aktuell zu den besten des Marktes. Das zeigt sich aber auch am Preis: Mit umgerechnet 135.000 Euro war das definitiv kein günstiges Geschenk.

Während Georgina ihm dieses Mega-Luxus-Geschenk gemacht hat, setzte Multimillionär Cristiano bei ihrem Geburtstag Ende Januar offenbar auf kleinere Gesten. Er überraschte seine Herzdame mit einem riesigen Strauß roter Rosen.

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldos neues Auto

Getty Images Cristiano Ronaldo im September 2017

Facebook / Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Januar 2020

