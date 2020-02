Ein emotionaler Tag für Queen Elizabeth II. (93)! Am Mittwoch zog es die Monarchin ins Grüne. Der Grund: Eine wichtige Pumpe auf ihrem Landgut Sandringham war renoviert worden und konnte wieder in Betrieb genommen werden. Die ehrenvolle Aufgabe der erneuten Inbetriebnahme wurde der Queen zwar zuteil, dennoch wirkt der Termin zunächst wenig rührselig. Trotzdem dürfte Ihre Majestät das Ereignis nicht so schnell wieder vergessen: Ihr geliebter Vater hatte damals am selben Ort exakt die gleiche Aufgabe.

Am 2. Februar 1948 setzte König George VI. die Wolferton Pumpanlage auf dem Anwesen der britischen Royals erstmals in Gang. Das technische Konstrukt sollte das Gebiet vor Überschwemmungen schützen – mit Erfolg. Das 17,5 Quadratkilometer große Land gilt als das fruchtbarste in Sandringham und bringt biologische Pflanzen wie Gerste oder Bohnen ein. Das Wolferton-Werk wurde über eineinhalb Jahre komplett modernisiert. Kein Wunder also, dass es sich die Queen nicht nehmen ließ, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten: Die 93-Jährige gab den Startschuss und enthüllte, wie zuvor schon König George, eine Gedenktafel.

Außerdem verewigte sich das royale Oberhaupt im Gästebuch und beteuerte, wie gerne sie sich an die Zeit mit ihrem Dad in Sandringham zurückerinnere: "Ich bin hier immer so glücklich gewesen und liebe diesen Ort", lauten ihre rührenden Worte.

Getty Images Die Queen bei der Wiedereröffnung der Wolferton-Pumpe in Sandringham, Februar 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. an der Wolferton-Pumpe in Sandringham, Februar 2020

Getty Images Ein Gästebucheintrag der Queen, Februar 2020

Getty Images Die Königsfamilie samt Queen Elizabeth (4.v.l.) und König George (r.) im Dezember 1945



