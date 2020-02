Was muss das wohl für eine Party gewesen sein? Im September haben Thore Schölermann (35) und seine Jana (32) standesamtlich geheiratet. Der Moderator und die Schauspielerin gaben sich damals ganz idyllisch in den Tiroler Alpen und im engsten Familienkreis das Jawort. In einem deutlich größeren Rahmen haben sie sich nun Ende Januar kirchlich trauen lassen. Das wurde anschließend auch ordentlich gefeiert – und zwar nicht nur mit zahlreichen Gästen, sondern auch mit jeder Menge Alkohol.

Gegenüber Bunte haben die beiden nun weitere Einzelheiten zu ihrer Hochzeitsfeier preisgegeben. Die Zeremonie habe zunächst in einer barocken Wallfahrtskirche im Salzburger Land in Österreich stattgefunden. Anschließend seien alle 95 Gäste zur ausgelassenen Feier auf der Jufenalm eingekehrt. "Wir sind stolz auf unsere partywütigen Freunde. Es wurden 650 Schnaps und 1.200 Bier getrunken", berichtet Jana beeindruckt. Im Schnitt kommt also jeder Gast auf eine stolze Summe von sieben Schnäpsen und 13 Bier.

Thore hingegen schwärmt nicht nur von der ausgelassenen Stimmung, sondern auch von dem traumhaften Outfit seiner Frau: "Es war wie im Film. Und Jana sah noch schöner aus, als ich mir vorgestellt habe – wie eine Eisprinzessin. Und ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig.“

