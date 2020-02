Was für ein Angebot für Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38)! Die jungen Eltern gaben erst vor Kurzem bekannt, dass sie all ihre royalen Ämter niederlegen. In Zukunft wollen sie ihre Zeit zwischen Großbritannien und Nordamerika aufteilen. Kurz nach der Ankündigung sind sie mit Söhnchen Archie Harrison nach Kanada geflogen. Experten sind sich sicher, dass dort jetzt das neue Zuhause der kleinen Familie sein wird. Aus der Promiwelt gibt es nun aber eine verlockende Alternative für die beiden: Madonna (61) bietet Harry und Meghan ihr New Yorker Appartement an!

Für die Queen of Pop ist die neue Heimat der Sussexes eine schlechte Wahl. In einem Instagram-Video behauptet sie, Kanada sei einfach zu langweilig und macht den beiden ein ganz besonderes – aber wohl nicht ganz ernst gemeintes – Angebot: "Sie können mein Appartement in Central Park West untermieten. Es hat zwei Schlafzimmer. Es hat die beste Aussicht über Manhattan, einen unglaublichen Balkon." Die 61-Jährige ist sich sicher, dass das Harry und Meghans Umzugspläne noch beeinflussen wird: "Buckingham Palace ist nichts gegen Central Park West."

Dabei wohnen Harry, Meghan und der kleine Archie ja auch in Kanada nicht gerade bescheiden. Angeblich sollen sie dort mit einem 25-Millionen-Euro-Anwesen liebäugeln. Das würde Archie insgesamt satte 637 Quadratmeter zum Spielen bieten.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Empfang in Dublin

Anzeige

Getty Images Madonna bei der Verleihung der MTV Video Music Awards 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Pre-Event der Invictus-Games 2018

Anzeige

Was sagt ihr zu Madonnas Video? Total lustig! Nicht mein Humor! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de