Sophia Vegas (32) kann ihr Familienglück mit ihrem Partner Daniel Charlier offenbar noch immer kaum fassen! Im Februar letzten Jahres brachte die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin ihre Tochter Amanda Jaqueline (1) zur Welt. Am vergangenen Montag feierte der kleine Sprössling bereits seinen ersten Geburtstag. Passend zum Ehrentag: Im Netz teilte die stolze Mutter jetzt Bilder und besonders rührende Zeilen an ihren geliebten Nachwuchs!

"Wir können nicht glauben, dass sie bereits ein Jahr alt ist", schrieb die 32-Jährige via Instagram. Mit der Geburt des Töchterchens scheint das Trio vollkommen zu sein: "Du bist das beste Geschenk, das wir je von Gott bekommen haben", schwärmte die Ex von Bert Wollersheim (68). Die Beauty kann es kaum abwarten, noch viele weitere Jahre mit ihrer kleinen Familie zu verbringen: "Wir lieben dich so sehr und schätzen jeden Moment mit dir, unser kleines Mädchen!"

Zu ihrem Ehrentag bekam Klein Amanda sogar eine rosafarbene Einhorn-Torte. Rund 60 Gäste feierten mit dem Geburtstagskind in einem riesigen Spieleparadies zusammen in ihr neues Lebensjahr. Für die Feier ihrer Tochter scheute die Wahlamerikanerin keine Kosten und Mühen: "Es ist schon ein bisschen übertrieben", gab Daniel im Nachhinein gegenüber RTL zu.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier mit ihrer Tochter

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit Töchterchen Amanda, Dezember 2019

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Mann Daniel und ihrer gemeinsamen Tochter Amanda

