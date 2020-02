Schon seit Mittwoch Abend kursieren Gerüchte um das mögliche Hochzeitsdatum von Prinzessin Beatrice (31) und ihrem Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi (36). Ein Insider hatte nicht nur ausgeplaudert, dass die Enkelin von Queen Elizabeth II. (93) im Mai vor den Altar treten werde, sondern auch erste Details rund um die Festlichkeiten verraten. Jetzt setzt der Buckingham Palace den Spekulationen ein Ende. Die Royal Family hat verkündet, wann Beatrice und Edoardo sich das Jawort geben werden.

"Die Hochzeit ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Beatrice von York und Herrn Edoardo Mapelli Mozzi wird am 29. Mai 2020 gefeiert", heißt es in einem Statement des Buckingham Palace auf Instagram. Die Queen sei damit einverstanden, dass die Trauungszeremonie in der königlichen Kapelle des St James's Palace in London stattfinden wird. Danach soll in den Gärten des Palastes ein rauschendes Fest im familiären Kreis steigen.

Die Frage aller Fragen hatte Edoardo seiner Liebsten schon im September 2019 gestellt. Nach einem Wochenendausflug nach Italien verkündete das überglückliche Paar in einem öffentlichen Brief seine Verlobung. "Wir sind beide so aufgeregt, dieses abenteuerliche Leben gemeinsam zu meistern und können es nicht abwarten, verheiratet zu sein", ließen sie darin voller Vorfreude verlauten.

Splash News Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice 2019

Actionpress/ Royalfoto Queen Elizabeth II., 2019

Instagram / princesseugenie Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im September 2019

