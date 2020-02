Jetzt soll Kobe Bryant (✝41) doch im Staples Center verabschiedet werden! Vor rund zwei Wochen kamen die Basketball-Legende, seine Tochter Gianna Bryant (✝13) und sieben weitere Personen bei einem fatalen Helikopter-Crash in den Hollywood-Hills ums Leben. Die Nachricht versetzt Fans auf der ganzen Welt in Schockstarre. Unmengen an Stars zollten dem Sportler, seinem Kind und der hinterbliebenen Familie Tribut. Nachdem die Leichen der beiden bereits vor wenigen Tagen an ihre Verwandten übergeben werden konnten, soll nun feststehen, wann die große Trauerfeier stattfindet!

Wie eine der Famile Bryant nahestehende Quelle CNN verriet, werde man doch im Staples Center in Los Angeles von dem Korb-Experten Abschied nehmen. Zuvor hatten US-amerikanische Medien berichtet, dass die Basketball-Arena dafür eigentlich nicht geeignet sei. Offenbar doch: Der Insider erklärte, dass man plane, am Montag, den 24. Februar die Veranstaltung dort auszurichten. Da am Abend noch ein Spiel der Los Angeles Clippers gegen Memphis ansteht, gehe man davon aus, dass die Trauerfeier tagsüber stattfinden werde.

Das Datum könnte passender nicht sein – und wurde bestimmt auch nicht nur zufällig ausgesucht. Bei den Los Angeles Lakers trug Kobe die Rückennummer 24. Seine 13-jährige Tochter, die ebenfalls eine Profi-Karriere anstrebte, schlüpft in ihrem Team in ein Trikot mit der Nummer 2.

Getty Images Das Staples Center in Los Angeles von innen

Getty Images Gianna und Kobe Bryant beim WNBA All-Star Game 2019

Getty Images Basketball-Star Kobe Bryant mit seiner Familie 2017 in Los Angeles

