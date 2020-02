Mit 66 Jahren fängt auch bei Dieter Bohlen das Leben erst so richtig an! Am Freitag hat der Poptitan Geburtstag und denkt noch lange nicht an den Ruhestand. Derzeit läuft bereits die 17. Staffel von DSDS. Zusammen mit Pietro Lombardi (27), Oana Nechiti (31) und Xavier Naidoo (48) sucht der Blondschopf noch immer fleißig nach dem nächsten Gesangstalent. Nun zeigt Dieter seinen Fans, dass er auch an seinem Ehrentag total agil ist: 30 Sekunden Springseil springen ist für ihn überhaupt kein Problem!

Um sich bei seinen 1,4 Millionen Abonnenten auf Instagram für die zahlreichen Geburtstagswünsche zu bedanken, postete Dieter einen Clip von sich, in dem er vor einem Bücherregal fleißig über ein Seil hüpft. Und genügend Puste für eine kleine Ansprache hat er noch dazu. "Ich freue mich auf meinen Geburtstag und werde heute bestimmt mit meiner Familie feiern", erzählt er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Er bedankt sich außerdem bei seiner Community für die Unterstützung und ist ebenfalls froh darüber, dass das vergangene Lebensjahr ein so erfolgreiches für ihn war.

So gelungen waren die vergangenen Monate für das Castingshow-Urgestein sicherlich auch, weil er endlich wieder mit seiner Musik die deutschen Bühnen bespielt hat. In insgesamt acht Städten performte Dieter Hits wie "You're My Heart, You're My Soul" und wurde beim Abschlusskonzert seiner Tour sogar von seiner Lebenspartnerin Carina Walz überrascht.

Gulotta, Francesco / ActionPress Dieter Bohlen und Carina Walz

Anzeige

+FOTO / ActionPress Dieter Bohlen im November 2019

Anzeige

Ot, Ibrahim / ActionPress Dieter Bohlen beim Facebook-Weihnachtskonzert 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de