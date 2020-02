Mit seinem Essen soll man eigentlich nicht spielen – das hat Nina Botts (42) jüngster Sohn Lio aber noch nicht ganz verinnerlicht. Inzwischen ist der kleine Wonneproppen knapp ein Jahr alt und ist weiterhin der ganze Stolz seiner Mama. Im Netz verzaubert die Schauspielerin ihre Fans nun mit einem putzigen Schnappschuss ihres Sohnemanns. Hier versucht er, alleine ein Schüsselchen Brei zu essen.

Die ehemalige GZSZ-Darstellerin postete die kleine Sauerei ihres Knirpses auf Instagram. Darauf zu sehen: Lio, wie er den Löffel links liegen lässt und sein Abendessen doch lieber genüsslich mit den Händen auf dem Tisch verteilt. Seine Mutter schreibt zu dem Bild nur: "Ommmmmmmm...". Wahrscheinlich versucht die dreifache Mama mit diesem Mantra, die Ruhe zu bewahren. Ihre Follower können mit dem ehemaligen GZSZ-Star auch total mitfühlen: "Schön, dass es überall das Gleiche ist, so sah es bei uns auch eben aus", freut sich ein User.

Auf einem weiteren Post, nur kurze Zeit später, zeigt Schwesterchen Luna ihrem kleinen Bruder dann, was passiert, wenn man mit dem Essen spielt. Nachdem sie ihren Teller geleert hat, bedient sie sich einfach am Essensrest von ihrem Bruder – zumindest an dem, was nicht auf dem Tisch gelandet ist. Die Ex-Prominent!-Moderatorin scherzt dazu selbst: "Wenn man nicht schnell genug is(s)t... ist der Teller weg."

Instagram / ninabott Nina Botts Sohn im Februar 2020

Getty Images Benjamin Baarz und Nina Bott beim Deutschen Radiopreis in Hamburg im September 2018

Instagram / ninabott Nina Botts jüngster Sohn und Tochter in Hamburg im Februar 2020

