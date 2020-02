Ein romantisches Candle-Light-Dinner oder doch eher ein zufälliges Wiedersehen? Immer wenn Indizien über das mögliche Liebesleben von Jennifer Aniston (50) auftauchen, überschlagen sich die Schlagzeilen. Nach dem herzlichen Aufeinandertreffen der Schauspielerin und ihrem Ex Brad Pitt (56) bei den SAG-Awards 2020 wünschen sich die Fans nichts sehnlicher als ein Comeback des einstigen Hollywood-Traumpaares. Jetzt wurde die ehemalige Friends-Darstellerin aber mit einem ganz anderen Verflossenen erwischt: Sie speiste im selben Restaurant wie John Mayer (42).

Am Donnerstagabend wurden die einstigen Turteltauben beim Verlassen des Sunset Tower Hotels, einem echten Hotspot in Los Angeles, gesichtet. Dort hatten sie allem Anschein nach jeweils mit Freunden zu Abend gegessen. Während der Schmusesänger eine coole Lederjacke trug, erschien die blonde Beauty so perfekt gestylt wie immer. Ob es sich um eine zufällige Begegnung oder um eine Verabredung handelte, ist nicht klar. Fest steht jedoch: Die beiden verließen das Restaurant getrennt voneinander und schlugen unterschiedliche Richtungen ein.

In der Vergangenheit war das Verhältnis von Jen und John nicht immer das harmonischste gewesen. Von Februar 2008 bis März 2009 hatten sie sich mit Unterbrechungen gedatet. Angeblich machten der Schauspielerin die zahlreichen Frauengeschichten ihres Womanizer-Ex' nach der Trennung schwer zu schaffen.

Backgrid / ActionPress Jennifer Aniston im Sunset Tower Hotel, Februar 2020

Backgrid / ActionPress John Mayer im Sunset Tower Hotel, Februar 2020

Getty Images Jennifer Aniston und John Mayer im Januar 2009

