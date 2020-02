Das Liebesglück von Jungbauer Matthias und Bewerberin Tayisiya Morderger (22) stand unter keinem guten Stern. 2018 lernten sich der Bayer und die Dortmunderin bei Bauer sucht Frau kennen – aber leider nicht lieben. Zwar stimmte die Chemie, doch Amors Pfeil hat sie trotzdem nicht getroffen. Inzwischen sind gut zwei Jahre vergangen und Promiflash wollte von Taya wissen: Haben sie und Matthias noch Kontakt?

"Wir sind befreundet, wirklich sehr gute Freunde", beteuerte die Profisportlerin. "Er verfolgt sogar immer noch alle meine Tennisspiele und wir schreiben fast täglich." Gegenseitige Besuche gestalten sich allerdings schwierig: "Sehen tun wir uns nicht, nein. Wir sind beide sehr beschäftigt. Ich spiele eben Tennis weiter und er hat seinen Hof." Auch mit den anderen Kuppelshow-Kollegen textet die 22-Jährige ab und zu: "Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, ich folge den Bauern und den Frauen auf Instagram. Wir schreiben aber nicht regelmäßig."

Mittlerweile ist Tayisiya wieder vergeben. Trotzdem hält sie den Kontakt zu ihrem "Ex". Ob das für den neuen Mann an ihrer Seite eine Schwierigkeit darstellt? "Nein, mein Freund hat kein Problem damit, dass ich noch mit Matthias schreibe. Das ist alles okay. Freunde bleiben heißt eben wirklich nur Freunde."

