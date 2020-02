Joachim Llambi (55) gilt als das Urgestein der Let's Dance-Jury: Seit der ersten Staffel verteilt der strenge Tanz-Juror Punkte an die prominenten Kandidaten. Die südafrikanisch-deutsche Wertungsrichterin Motsi Mabuse (38) und der kubanische Choreograf Jorge Gonzalez (52) sind dabei seit einigen Jahren an seiner Seite. Während der TV-Show "Bin ich schlauer als Oliver (41) Pocher?" kam nun heraus: Joachim Llambi ist der Einzige in der "Let's-Dance"-Jury, der keinen deutschen Pass besitzt!

Als es in der Quiz-Show um Nationalitäten und Pässe ging, stellte Pocher fest: "Das wäre eine Fünf-Punkte-Frage: In der 'Lets Dance'-Jury ist Jorge der einzige mit deutschem Pass!” Doch Llambi korrigierte ihn, dass auch Motsi die deutsche Staatsbürgerschaft besitze, und stellte klar, dass nur er keinen deutschen Pass hat: "Ich bin '64 geboren. In den 60er-Jahren bekamen Kinder automatisch die Staatsbürgerschaft ihres Vaters, unabhängig davon, wo sie geboren wurden." Denn der Tanz-Profi ist in Duisburg zur Welt gekommen, besitzt aber aufgrund seines spanischen Vaters einen spanischen Pass!

Die altbekannte "Let's Dance"-Jury um Llambi, Motsi und Jorge wird in wenigen Tagen wieder in der Show zu sehen sein, doch werden in der kommenden Staffel ein paar neue Profi-Tänzer dazustoßen: Neben bekannten Gesichtern wie Massimo Sinató (39) und Isabel Edvardsson (37) werden dieses Jahr Nikita Kuzmin (22) und Alona Uehlin (30) die Promis coachen.

Zengel, Dirk / ActionPress Joachim Llambi beim ZDF Fernsehgarten

ActionPress Oliver Pocher bei "2019! Menschen, Bilder, Emotionen"

Instagram Nikita Kuzmin und Alona Uehlin

