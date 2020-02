Viele kennen Estefania Küster (40) lediglich als Ex-Freundin von Dieter Bohlen (66), doch dass sie längst einen neuen Mann an ihrer Seite hat, wird dabei oft vergessen. Seit 2013 ist die dunkelhaarige Schönheit mit Markus Heidemanns verheiratet. Allerdings hält die ehemalige Tänzerin ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Ab und zu teilt sie auf Social Media Bilder mit ihren Kindern – doch Pärchenbilder sind eher eine Seltenheit. Jetzt postete Estefania ein süßes Bild mit ihrem Gatten samt Liebeserklärung!

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 40-Jährige am vergangenen Mittwoch ein seltenes Selfie mit ihrem Ehemann. Auf dem Foto lächelt Markus in die Kamera, während Estefania ihm verliebt einen Kuss auf die Wange gibt. "Ich will nie aufhören, mit dir Erinnerungen zu schaffen. Du und ich", kommentierte sie den Beitrag mit ein paar Herz-Smileys. Die beiden feiern in diesem Jahr schon ihren siebten Hochzeitstag.

Kurz nach der Hochzeit mit dem Unternehmer hatte sie damals das erste gemeinsame Kind zur Welt gebracht, ihren Sohn Moe. Ein Jahr später folgte dann Töchterchen Milla. Den heute 14-Jährigen Maurice brachte sie aus ihrer fünfjährigen Beziehung mit dem Poptitanen mit in die Ehe.

Instagram / estefaniaheidemanns Estefania Küster und ihr Mann Markus Heidemanns

Instagram / estefaniaheidemanns Markus und Estefania Heidemanns im August 2019

Instagram / estefaniaheidemanns Estefania Küster im Januar 2020

