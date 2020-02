Prickelt es etwa wieder zwischen Kanye West (42) und Kim Kardashian (39)? Die Ehe des Rappers und des Keeping up with the Kardashians-Stars schien eigentlich ziemlich eingeschlafen sein. Die beiden sollen deshalb sogar professionelle Hilfe gesucht haben und mit einer Sexualtherapie ihr Liebesleben wieder ankurbeln wollen. Ob der Plan schon gefruchtet hat? Immerhin küssten sich die vierfachen Eltern jetzt ganz romantisch bei einer Veranstaltung!

Am Mittwoch hielt Kim in New York den Launch für ihre neue Shapewear-Kollektion SKIMS. Dabei durfte natürlich auch ihr Mann nicht fehlen – und die beiden hatten offenbar eine gute Zeit zusammen! Die Beauty und Kanye zeigten sich verliebt wie schon seit Langem nicht mehr: Die beiden Turteltauben nahmen sich gegenseitig in den Arm und gaben sich einen zärtlichen Kuss.

Obwohl ihre Beziehung aktuell eine kritische Phase durchmachen soll, hatten Kim und der "Stronger"-Interpret erst im vergangenen Jahr ihre Ehegelübde erneuert! Im Mai 2019 hatten sie sich im Beisein ihrer Angehörigen erneut die ewige Treue geschworen. Die Zeremonie sei für Kris Jenners (64) Tochter sogar noch intimer als bei der eigentlichen Hochzeit gewesen, weil sie und ihr Partner dazu extra persönliche Verse vorbereitet gehabt hätten.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Met-Gala 2019

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian in New York im November 2019

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im Dezember 2018 in New York

