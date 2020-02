Morgen Abend hat das Warten endlich ein Ende! In der Nacht von Sonntag auf Montag werden die Oscars verliehen. Zum 92. Mal in der Geschichte des begehrten Goldjungen heißt es in insgesamt 24 Kategorien wieder: "And the Oscar goes to...". Zu diesem Anlass versammelt sich natürlich wieder alles, was in Hollywood Rang und Namen hat, im Dolby Theatre in Los Angeles. Wie man die hochkarätige Gästeliste noch toppen kann? Ganz richtig: indem man Royals zum Spektakel einlädt! Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) sollten nämlich ursprünglich auch über den roten Teppich flanieren.

Wie Hello berichtet, wurden der einstige Partyprinz und seine Frau gebeten, bei der diesjährigen Acadamy-Awards-Verleihung eine Auszeichnung zu überreichen. Diese Einladung schlugen die ehemaligen Königlichen Hoheiten zum großen Bedauern aller Fans aber aus. Sie hätten die Statue in der Kategorie "Bester Film" vergeben und somit den Machern von "Le Mans 66 - Gegen jede Chance", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Marriage Story", "Once Upon a Time… in Hollywood", "Parasite", "1917", "Joker" und "Little Women" eine große Ehre erwiesen.

Am 8. Januar verkündeten der Herzog und die Herzogin von Sussex, dass sie als Repräsentanten der britischen Krone zurücktreten werden und fortan finanziell unabhängig sein wollen. Mit Sohnemann Archie Harrison im Gepäck verbringt das Paar seine neu erlangte Freiheit in Kanada – fernab vom Filmtrubel in Kalifornien.

Getty Images Die Oscars 2019

Getty Images Herzogin Meghan im September 2019

Getty Images Prinz Harry, Herzog von Sussex

