Nun kann Prinzessin Eugenie (29) endlich ihrer Schwester an ihrem ganz großen Liebestag zur Seite stehen! Die 29-jährige Royal schloss im Oktober 2018 den Bund fürs Leben. Sie heiratete ihren Liebsten, Jack Brooksbank (33), in der St. George's Chapel in Windsor. Rund anderthalb Jahre danach wird nun auch ihre ältere Schwester Prinzessin Beatrice (31) vor den Traualtar schreiten. Und davon ist Eugenie total verzückt!

Im September 2019 verkündete Beatrice ihre Verlobung mit dem schwerreichen Unternehmer Edoardo Mapelli Mozzi (36). Nun endlich hat der Palast auch ihr Hochzeitsdatum bestätigt – und ihre Schwester Eugenie kann es kaum erwarten: "Heute hat die Familie verkündet, dass Beatrice ihren Edo am 28. Mai 2020 heiraten wird. Ich bin so stolz auf diesen Moment", schrieb die brünette Beauty auf Instagram. Und nicht nur sie zählt bereits die Tage bis zum großen royalen Ereignis – scheinbar geht es der zukünftigen glücklichen Braut ähnlich: "Sie ist so aufgeregt", verrät Eugenie im Netz und postete dazu ein Bild aus Beatrice' Kindertagen, auf dem sie ein weißes Kleid und einen Blumenkranz trägt und breit grinst.

Die ersten Details zur Zeremonie sollen auch bereits feststehen. Die Queen (93) soll ihrer Enkelin erlaubt haben, in der königlichen Kapelle des St. James's Palace ihre Hochzeitszeremonie abzuhalten. Im engsten Kreise soll danach dann ein Fest in den Gärten des Palastes in London abgehalten werden.

Getty Images Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie im Juni 2015

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Oktober 2019

Getty Images Queen Elizabeth II.

