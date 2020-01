Germany's next Topmodel startet in die 15. Runde! Schon am Donnerstagabend geht die Suche nach der nächsten Laufsteg-Königin wieder los: Hunderte junge Frauen wollen sich vor Heidi Klum (46) beweisen und am Ende den Titel tragen. 14 Mädchen haben eben das in den vergangenen Staffeln schon geschafft – und pünktlich zum Start der neuen Season blickt Promiflash auf die bisherigen Siegerinnen der Show zurück!

Staffel 1 bis 3

2006 ging Modelmama Heidi zum ersten Mal mit GNTM an den Start. Nach nur zehn Folgen stand die Siegerin fest: Lena Gercke (31), damals süße 18 Jahre alt, wurde zur glorreichen Gewinnerin gekürt. Die Blondine kletterte anschließend recht schnell die Karriereleiter hoch: Heute moderiert die gebürtige Marburgerin unter anderem The Voice of Germany und wird demnächst zum ersten Mal Mama. Lenas Nachfolge trat im folgenden Jahr Barbara Meier (33) an. Mit ihrer roten langen Mähne begeisterte die damalige Studentin die Jury und ergatterte auch anschließend noch zahlreiche Model-Jobs. Neben ihrer Runway-Karriere tauchte die Beauty auch in die Film-Welt ein und spielte in mehreren Filmen und Serien mit. In ihre großen Fußstapfen trat 2008 wiederum Jennifer Hof (28), die mit ihren 1.81 Metern weit über andere Kandidatinnen hinausragte. Die Hessin blieb der Fashion-Laufbahn jedoch nicht lange treu: 2014 beendete sie ihre Modelkarriere und wurde noch im gleichen Jahr Mutter.

Staffel 4 bis 6

Als erste Teilnehmerin mit einem Migrationshintergrund wurde 2009 Sara Nuru (30) zur Gewinnerin ernannt. Die Bayerin mit äthiopischen Wurzeln setzte sich im Finale gegen Mandy Bork und Marie Nasemann (30) durch. Nach ihrem Sieg eroberte Sara die internationalen Laufstege, engagierte sich jedoch auch karitativ als Botschafterin von "Menschen für Menschen". In der fünften Staffel schaffte es Alisar Ailabouni (30) auf den ersten Platz. Die Österreicherin mit syrischer Abstammung lief anschließend auf zahlreichen internationalen Fashion Weeks für große Designer und trat unter anderem bei Heidis US-Show Project Runway auf. Deutlich mehr Schlagzeilen machte im Jahr drauf Jana Beller (29): Nur kurz nach ihrem Sieg 2011 verließ die Russlanddeutsche die GNTM-Agentur ONEeins und schulte später zur Bäckerin um. Rebecca Mir (28), damals Zweitplatzierte, schaffte es hingegen an die TV-Spitze: Als Model und Moderatorin arbeitete die Frau von Massimo Sinató (39) für mehrere Produktionen.

Staffel 7 bis 9

2012 gab es bei GNTM eine echte Premiere: Zum ersten Mal schafften es gleich vier Mädchen ins Finale. Die 17-jährige Luisa Hartema (25) schnappte sich am Ende den Titel. Die Blondine ist auch heute noch mega-erfolgreich, lebt in New York und begeistert ihre knapp 92.000 Insta-Follower stetig mit coolen Bildern aus ihrem Alltag. Ihre Nachfolgerin wurde 2013 Lovelyn Enebechi (23), die ohne jegliche Erfahrungen in das Business startete. Nach dem Ende der Show holte die Hamburgerin zunächst ihr Abi nach, arbeitet heute jedoch noch immer als Fotomodel. Den ganz großen Durchbruch schaffte im Jahr danach Stefanie Giesinger (23): Als absoluter Underdog bewies sich die damals 17-Jährige vor der Jury – und startete anschließend voll durch. Mit einer eigenen Kosmetik-Linie und mehreren Jobs als Markenbotschafterin gehört Steffi zu den erfolgreichsten Siegerinnen der Sendung.

Staffel 10 bis 12

Beim Finale der zehnten Staffel von "Germany's next Topmodel" kam es 2015 zu großer Panik: Noch bevor Vanessa Fuchs (23) zur Gewinnerin erhoben werden konnte, musste die Halle wegen einer Bombendrohung geräumt werden. In einem privaten Showdown bekam die Brünette dann aber ihre Krone. Auch heute ist die Schönheit aus Bergisch Gladbach noch als Model unterwegs und war unter anderem das Werbegesicht eines Dolce & Gabbana Parfums. Während sie während des Formats hauptsächlich durch ihren damaligen Freund Alexander Keen (37) alias "Honey" für Lacher sorgte, schoss Kim Hnizdo (23) im Folgejahr tatsächlich an Elena Carrière (23) und Co. vorbei und ab auf das Siegertreppchen. Sowohl die Blondine als auch ihre Kolleginnen Elena und Fata Hasanović (24) sind inzwischen vor allem als Infuencerinnen tätig. Céline Bethmanns (21) Traum vom Sieg wurde 2017 Wirklichkeit: Die Brünette lief zuletzt für große Marken wie Balmain und arbeitet hauptberuflich als Model.

Staffel 13 und 14

Mit raspelkurzen Haaren erfüllte sich Toni Dreher (20) vorletztes Jahr den großen Wunsch vom Laufsteg-Leben: Mit nur 17 Jahren setzte sie sich gegen ihre Mitstreiterinnen durch und lebt auch jetzt noch von ihren Jobs als Model. Deutlich schwerer hatte es erst 2019 Simone Kowalski (22): Kaum eine Kandidatin der Show polarisierte so sehr, wie der Lockenkopf. Trotz aller Tränen-Ausbrüche und Mobbing-Vorwürfe machte Heidi die Niedersächsin zur Siegerin der 14. Staffel. Welches Mädchen diesen Platz wohl in wenigen Monaten einnimmt?

ActionPress Lena Gercke bei der 836. Ausgabe der "NDR Talk Show"

Getty Images Jennifer Hof und Barbara Meier beim Semper Opernball 2009

Getty Images Sara Nuru beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2019

Getty Images Stefanie Giesinger bei der Berlin Fashion Week, Sommer 2019

Getty Images Kim Hnizdo und Elena Carrière beim Tribute To Bambi 2019

Getty Images Simone beim GNTM-Finale 2019 in Düsseldorf



