Steht der nächste Wendler-Diss schon in den Startlöchern? Comedian Oliver Pocher (41) hat in Michael Wendler (47) offenbar sein perfektes Parodie-Opfer gefunden: Bereits seit einigen Tagen macht sich der vierfache Vater im Netz über den Schlagerstar lustig. Am Freitagabend setzte er im TV sogar noch einen drauf und band seine Witze in gleich zwei Fernseh-Shows ein. Kein Post des Wendlers scheint derzeit den Augen des Scherzkeks zu entgehen. Liefert der Sänger mit seinem neuesten Selfie jetzt die nächste Steilvorlage?

Auf seinem Instagram-Account teilt der 47-Jährige ein Bild von sich und wünscht seiner Community ein schönes Wochenende. Während er starr in die Kamera guckt, verzieht er seine Lippen zu einem Schmollmund und bildet mit seiner Hand vor dem Gesicht ein halbes Herz. Für die Fans ist direkt klar: Eine Pocher-Reaktion wird hier nicht lange auf sich warten lassen. "Kussmund oder muss er aufs Klo?", "Steilvorlage für Pocher" und "Filmst du mich?", sind einige der Kommentare, die auf das Hin und Her zwischen Wendler und Pocher anspielen.

Michael hat öffentlich noch nicht auf die Diss-Aktionen reagiert und auch nicht zum Video-Gegenschlag ausgeholt. Aber: Er hat rechtliche Schritte gegen den Ex-Let's Dance-Kandidaten eingeleitet. Der Wahl-Amerikaner und seine Freundin Laura Müller (19) haben Oli verklagt.

Instagram / oliverpocher Comedian Oliver Pocher

Instagram / wendler.michael Michael Wendler

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher parodiert Michael Wendler

