Amber Rose (36) sorgte mit ihrer neuesten Tätowierung für reichlich Aufsehen! Ihre Liebe zur Körperkunst kann das Model inzwischen kaum noch verbergen: Ihre Arme und Beine wurden bereits mit farbiger Tinte verschönert. Nach der kürzlichen Geburt von Söhnchen Slash schien die Ex-Frau von Rapper Wiz Khalifa (32) ihren Tätowierer erneut besucht zu haben. Im Netz kursiert nun ein neuer Schnappschuss der Zweifach-Mutter: Darauf ist Amber mit einem Tattoo auf ihrer Stirn zu sehen!

Hat sich die Beauty etwa tatsächlich ihren Nachwuchs unter ihrer Haut am Haaransatz verewigen lassen? Auf diesem Instagram-Bild posiert die Ex-Freundin von Sänger Kanye West (42) mit einer großen Sonnenbrille und schwarzer Lederhose neben einem weiblichen Fan. Dabei wandern die Blicke prompt auf die Stirn der 36-Jährigen: Dort prangt ein geschlungener Schriftzug mit den Worten Bash und Slash – die Namen ihrer beiden Sprösslinge!

Die Fans der Blondine reagierten entsetzt: "Oh mein Gott, bitte lass das Stirn-Tattoo von Amber nicht echt sein", schrieb eine Nutzerin in den Kommentaren. Ein anderer User findet das Motiv zwar gar nicht so schlecht, die ausgewählte Stelle im Gesicht hingegen schon. Ein offizielles Statement zum neuen Kunstwerk der Beauty gab es bisher allerdings noch nicht.

Getty Images Amber Rose im August 2018

Splash News Amber Rose im Dezember 2019

Getty Images Amber Rose im Februar 2019

