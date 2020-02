Oana Nechiti (31) hat bisher eine steile Karriere hingelegt. Schon als Teenager gehörte die Tänzerin zum rumänischen Nationalkader. Mit ihrem Partner Erich Klann (32) landete sie 2010 bei der Landesmeisterschaft Nordrhein-Westfalen auf dem Siegertreppchen und erreichte den vierten Platz bei der World Trophy in den Niederlanden. Außerdem gehörte sie jahrelang als Profitänzerin zum Cast von Let's Dance. Diese schillernde Laufbahn hat sie vor allem ihren Eltern zu verdanken, die für den Traum ihrer Tochter viele Opfer erbracht haben.

In der RTL-Doku Absolut Oana Nechiti erinnerte sich die 31-Jährige an die Anfänge ihrer Tanzkarriere zurück: "Ich musste zu einer weiteren Weltmeisterschaft und das Geld hat dafür nicht mehr gereicht und damit es trotzdem geht, haben meine Eltern unsere Eigentumswohnung und unser Auto verkauft und den ganzen Schmuck meiner Mutter und meiner Oma. Eigentlich alles, was wir hatten." Das sei das Extremste gewesen, was ihre Eltern je für sie getan hätten. Dieser Moment löste bei Oana aber auch Zweifel aus: "Da war ich mir nicht mehr sicher, ob das in Ordnung ist. Wie weit darf man für seine Leidenschaft gehen?" Sie wisse nicht, wie viele Eltern sich so aufgeopfert hätten. Mit fünfzehn habe sie dann schließlich angefangen, selbst zu unterrichten, um ihre Familie finanziell zu entlasten.

Neben ihren Eltern hat die Rumänin noch einer weiteren Person viel zu verdanken: "Let's Dance"-Chefjuror Joachim Llambi (55) hatte sie 2010 für die Tanzshow entdeckt. Damals performte Oana bei einem Tanzturnier am Düsseldorfer Flughafen, bei dem auch Llambi als Wertungsrichter vor Ort war. "Ich war wahnsinnig begeistert. Aura, tänzerisches Vermögen, sie war präsent. Genau sie brauchen wir bei 'Let’s Dance'", ließ der 55-Jährige die erste Begegnung mit ihr in der Doku Revue passieren.

Getty Images Oana Nechiti und Bela Klentze bei "Let's Dance"

TV NOW/ Stefan Gregorowius Oana Nechiti als Jurorin bei DSDS

WENN.com Oana Nechiti im "Let's Dance"-Studio

