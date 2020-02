Stylishes Mama-Kind-Duo! Jessica Simpson (39) hat im April ihr drittes Kind bekommen – ihre kleine Tochter Birdie Mae Johnson. Im Netz zeigt die Sängerin seitdem total stolz die Entwicklungsschritte ihres Mädchens – und das mit zuckersüßen Bildern! Und auf den Schnappschüssen können die Fans der Blondine auch die süßen Klamotten bewundern, die Jessica für Birdie ausgesucht hat. Die Mini-Simpson ist eine echte Fashionista mit ihren farbenfrohen Kleidchen oder Mützchen. Vor allem Animal-Print scheint Birdie besonders gerne zu tragen!

Und genau in diesem Aufzug unternahm der zehn Monate alte Knirps mit Mama Jessica einen Ausflug. Die Autorin spaziert mit Birdie auf dem Arm durch die Straßen New Yorks. Während die 39-Jährige ein schlichtes schwarzes Outfit mit Lederjacke trug, war ihr Baby-Girl ein echter Hingucker: Birdie trug einen Onesie mit Leoparden-Aufdruck und einer coolen Bommelmütze. Und die Zuckermaus schien sich in diesem Aufzug auch richtig wohlzufühlen – denn sie posierte mit einem breiten Grinsen für die Paparazzi.

Jessica liebt den ausgefallenen Muster-Mix auch an sich selbst. Ob in ihrer Schwangerschaft oder als frischgebackene Dreifach-Mama: Die Beauty zeigte sich auf Instagram immer wieder in Animal-Kleidung.

Splash News Jessica Simpson und Tochter Birdie Mae Johnson

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson und ihre Tochter

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson

