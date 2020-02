Mit dieser Reaktion hatte Daniela Büchner (41) offenbar nicht gerechnet! Vor wenigen Wochen kämpfte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit im australischen Regenwald um die begehrte Dschungelcamp-Krone. Für den Sieg hat es am Ende nicht gereicht: Die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) musste den Urwald als Drittplatzierte verlassen. Über den Busch-Exit konnten sich ihre ehemaligen Konkurrentinnen Elena Miras (27), Sonja Kirchberger (55), Toni Trips und Claudia Norberg (49) prächtig amüsieren: In einem Privat-Video war zu sehen, wie die vier Frauen im Hotel in Australien jubelten – die Fünffach-Mutter konnte über die Reaktion einer Lady aber nur den Kopf schütteln!

Den Vorfall bekamen die Zuschauer in der Sendung Ich bin ein Star – das Nachspiel zu sehen. Als Danni das Video der vier Frauen kurz nach ihrem Rauswurf zu Gesicht bekam, konnte sie die Freude bei ihren Dschungel-Kontrahentinnen Elena, Sonja und Toni nachvollziehen: "Dass sich die, die mich nicht mögen, freuen können, das war klar. Aber die spielen auch keine Rolle in meinem Leben", erklärte sie. Von einer der Campbewohnerinnen war die 41-Jährige allerdings mächtig enttäuscht: "Ich dachte, Claudia sei loyal! Sie weiß bestimmt nicht, wie sehr sie mich damit verletzt", verriet sie. Mit der Ex von Michael Wendler (47) hatte sich die TV-Bekanntheit schließlich immer gut verstanden.

In der Livesendung erklärt Claudia dann, dass sie mit ihrem Jubel keinesfalls Dannis Gefühle verletzten wollte: "Ich mochte alle im Camp, ich war auch nicht Team Danni. Ich habe nur eben Sven oder Prince Damien auf dem ersten Platz gesehen." Ihre Freude in diesem Moment sei der Situation geschuldet gewesen.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW Dschungelcamper Elena Miras, Sonja Kirchberger und Prince Damien

Anzeige

TVNOW Toni Trips, Kandidatin beim Dschungelcamp 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg im Dschungelcamp 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de