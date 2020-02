Tim Mälzer (49) muss sich nach der ersten Folge geschlagen geben! Seit 2003 steht der Starkoch in diversen Formaten hinter dem TV-Herd. In seiner eigenen Kochshow stellt er sich regelmäßig der Herausforderung und schwingt gegen andere Sterneköche den Kochlöffel. Am heutigen Sonntag startete die neue Staffel mit einem spannenden Duell gegen seinen Konkurrenten Christoph Kunz. Dabei kassierte die TV-Bekanntheit direkt eine deutliche Niederlage!

"Ich werde alles richtig machen", zeigte sich Tim zu Beginn der aktuellen Folge von Kitchen Impossible noch vollkommen von seinen Stärken überzeugt. Doch die Aufgabe war offenbar schwerer als gedacht: Der Gastgeber sollte die traditionelle Bohnensuppe mit Nockerln kochen, ohne allerdings das Familienrezept des Herausforderers zu kennen. Für seinen Eintopf konnte sich der 49-Jährige gerade einmal schlappe 4,4 Punkte der kritischen Jury sichern.

Seinen Kontrahenten Christoph schickte Tim nach Marokko, um dort das traditionelle Gericht "Mhancha mit Meeresfrüchten" nachzukochen – ein spezieller Blätterteig, der von Hand ausgerollt werden muss. Doch nach einigem Fluchen gelang dem Münchner die marokkanische Spezialität und bescherte ihm mit 10,6 Punkten den haushohen Sieg: "Chapeau!", fand Tim trotz Niederlage ehrende Worte für den Gewinner.

TVNOW / EndemolShine Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible" 2020

TVNOW / Severin Schweiger Christoph Kunz, Koch

TVNOW / Severin Schweiger Christoph Kunz bei "Kitchen Impossible"

Public Address / ActionPress Tim Mälzer beim "Kitchen Impossible"-Fototermin in Hamburg



