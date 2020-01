Kitchen Impossible-Fans haben Grund zur Freude: Die Küchenschlacht geht schon bald in die nächste Runde! Schon im Dezember des vergangenen Jahres konnte das TV-Publikum zwei brandneue Folgen von Tim Mälzers (48) Erfolgsformat genießen. In den Weihnachtsspecials landete nicht nur ein Koch-Konkurrent im Krankenhaus – mit Jamie Oliver (44) gab es sogar internationalen Star-Besuch. Bald geht es jetzt auch wieder regulär weiter: Schon ab Februar werden die neuen Folgen ausgestrahlt.

Am 9. Februar geht Vox mit acht weiteren Episoden an den Start. Während Sterne-Koch Christoph Kunz den Anfang macht, freuen sich die Zuschauer sicher ganz besonders auf dieses Duell: Am 22. März wird sich Tim dem heiß ersehnten Kampf gegen Grill den Henssler-Star Steffen Henssler (47) stellen. Zum Abschluss der fünften Staffel wird es außerdem eine Revanche geben. Im Klassiker Mälzer gegen Tim Raue (45) schwingt die Kombination der ersten Stunde die Kochlöffel.

Dass Steffen in dem Format erneut gegen seinen ehemaligen Grill den Profi-Kontrahenten antritt, hatten sich die Zuschauer bereits seit Langem gewünscht. Vor Ausstrahlung der letzten Staffel musste der Sender allerdings enttäuschen. "Da die Köche für die nächsten 'Kitchen Impossible'-Duelle bereits feststehen und schon seit Monaten gedreht wird, ist Steffen Henssler nicht in der neuen Staffel dabei, die VOX im Frühjahr 2019 ausstrahlt", hieß es damals in einer Pressemitteilung.

TVNOW / Ruprecht Stempell Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Tim Raue und Tim Mälzer bei Kitchen Impossible

Anzeige

MG RTL D / Frank W. Hempel Ruth Moschner, Steffen Henssler und Tim Mälzer bei "Grill den Profi"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de