Auch bei den Oscars wird weiter an Kobe Bryant (✝41) erinnert! Am 26. Januar kam der Basketball-Star, seine Tochter Gianna (✝13) und sieben weitere Passagiere bei einem Helikopter-Absturz ums Leben. Die Tragödie versetzte vor allem die US-Amerikaner in Schockstarre. Ein Star auf dem Red Carpet der Oscars machte seine Anteilnahme mit einem ganz besonderen Outfit deutlich: Regisseur Spike Lee ließ sich extra einen Kobe-Gedächtnis-Anzug schneidern!

Gerade trudeln die Stars und Sternchen Hollywoods bei der wichtigsten Preisverleihung des Jahres ein – und natürlich will jeder mit seinem Look ins Auge stechen. Spike gelang das gerade besonders gut: Er wählte für seinen Walk über den Teppich einen lilafarbenen Anzug mit gelben Streifen an Revers und Hosenbeinen. Auch eine 24 war sowohl hinten als auch vorne auf dem Sakko angebracht. Brille und Hut wählte er ebenfalls in Lila. Dabei handelt es sich zweifelsfrei um eine Hommage an Kobe. Der spielte zu seinen Profizeiten bei den Los Angeles Lakers mit der Rückennummer 24. Lila und Gelb sind außerdem die Vereinsfarben des Basketball-Klubs.

Mit seinen Schuhen war Spike aber besonders mutig: Zum Event, das eigentlich strikt Abendgarderobe vorschreibt, erschien er mit orangefarbenen Basketball-Schuhen. Seiner Frau Tonya Lewis stahl er mit seinem Outfit übrigens komplett die Show: Sie erschien in einem cremeweißen bodenlangen Kleid. Was sagt ihr zu Spikes Kleiderwahl? Stimmt ab.

