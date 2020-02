Selena Gomez (27) ist auf der Überholspur! Nach einer vorübergehenden musikalischen Funkstille gab die Sängerin vor wenigen Wochen ihr von den Fans lang ersehntes Comeback! Auf mehrere supererfolgreiche Singles, darunter der Trennungssong "Lose You To Love Me", der von ihrem Ex Justin Bieber (25) handelt, folgte dann auch ein neues Album. Die Platte "Rare" sollte aber nicht das einzige Werk der 27-Jährigen mit diesem Titel bleiben, denn so heißt nun auch ihre erste eigene Make-up-Linie!

Auf ihrem Instagram-Account informierte die Geschäftsfrau ihre Follower über ihren jüngsten Coup. "Ich arbeite an diesem Projekt schon seit zwei Jahren und kann ganz offiziell bekannt geben, dass Rare Beauty diesen Sommer in allen Sephora Stores in Nordamerika launchen wird", verkündete Selena ihre Kooperation mit der erfolgreichen Parfümeriekette. Der dazugehörige Clipbeitrag gab ihren Fans auch schon einen ersten Eindruck von den Produkten.

"Rare zu sein heißt, mit sich im Reinen zu sein. [...] Ich möchte, dass wir alle aufhören, uns miteinander zu vergleichen, und anfangen, unsere Einzigartigkeit zu zelebrieren", begründete Selena das Konzept hinter ihrer Kosmetik. Wie der erste Teaser nahelegt, scheint sie mit ihren Produkten alle Kategorien von Foundation bis Lidschatten abzudecken. Ob sich Make-up-Mogul Kylie Jenner (22) oder Fenty-Beauty-Gründerin Rihanna (31) jetzt etwa in Acht nehmen müssen?

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei den AMAs 2019

Anzeige

Getty Images Selena Gomez im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de