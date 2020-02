Ob Riccardo Simonetti (26) bei diesem Look ein bestimmtes Vorbild hatte? Für viele Fans ist der Blogger nicht nur ein Vorbild, wenn es darum geht, mit strengen Gender-Rollen aufzuräumen. Viele beneiden den 26-Jährigen auch um sein Markenzeichen: die lange, braune Lockenmähne. Seine Haarpracht trägt er am liebsten offen – und mit diesem Style sieht er dem Rapper Apache 207 jetzt zum Verwechseln ähnlich!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Netz-Star im Februar ein Bild. Auf der Aufnahme posiert er oberkörperfrei, lässt sein Haar locker über die Schultern fallen und trägt eine runde Sonnenbrille. Hat er sich diesen Style bei dem Musiker abgeschaut? Denn das Erkennungsmerkmal des Mannheimer Rappers ist neben seinen langen, schwarzen Haaren auch eine schwarze Sehhilfe mit runden Gläsern. Und auch Apache vergisst das ein oder andere Mal sich ein T-Shirt überzuziehen.

Auch bei einigen Hollywood-Stars gibt es ab und zu Verwechslungsgefahr. So hat Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande (26) ein Double, das ihre Zwillingsschwester sein könnte. Influencerin Jami Alix bedient sich an den Looks und den heißen Posings des Superstars und sorgt damit für Aufsehen bei ihrer Community. "Wow, Ariana 2.0", heißt es unter etlichen ihrer Beiträge auf Social Media.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti im Februar 2020

Anzeige

Instagram / apache_207 Apache 207, Rapper

Anzeige

Instagram / jamialix Web-Beauty Jami Alix

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de