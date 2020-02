Emotionale Worte von Kobe Bryants (✝41) Witwe Vanessa (37)! Der Tod des berühmten Basketballers hatte Ende Januar für große Erschütterung gesorgt: Gemeinsam mit seiner Tochter Gianna (✝13) und sieben weiteren Insassen war der Profi-Sportler bei einem Helikopter-Absturz ums Leben gekommen. Seine Ehefrau zeigte sich anschließend voller Trauer. In einem neuen Statement offenbarte die Tänzerin nun, wie es ihr inzwischen geht: Vanessa kann das Unglück immer noch nicht begreifen!

Via Instagram teilte die 37-Jährige am Montagabend einen langen, bewegenden Text, gemeinsam mit einem Video, das ihre Tochter Gigi zeigt. "Mein Gehirn weigert sich, zu akzeptieren, dass sowohl Kobe als auch Gigi weg sind. Ich kann es nicht verarbeiten. Ich versuche wirklich, zu verarbeiten, dass Kobe weg ist – aber mein Körper kann nicht akzeptieren, dass Gigi nie wieder zu mir zurückkommt!", schrieb Vanessa und ergänzte: "Wie soll ich jeden Morgen aufstehen, wenn sie es nicht mehr kann? Ich bin am Boden. Aber ich muss für meine anderen drei Töchter stark sein!" Sie sei sich bewusst, dass all diese Gefühle zum Trauerprozess dazugehören. Zum Abschluss erklärte Vanessa voller Verzweiflung: "Gott, ich wünschte, die beiden wären hier und dieser Albtraum wäre vorbei!"

Der vergangene Sonntagabend dürfte für die Mutter von vier Mädchen ein sehr emotionaler gewesen sein: Bei der großen Verleihung der Oscars wurde der traditionelle "In Memoriam"-Tribute mit Kobes Namen begonnen. Der Lakers-Stars hatte 2018 einen Goldjungen für seinen Animationskurzfilm "Dear Basketball" bekommen.

Instagram / kobebryant Kobe Bryant mit seiner Tochter Gianna

ActionPress Vanessa, Kobe, Natalia und Gianna Bryant; Januar 2020

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant bei der Vanity Fair Oscar Party 2018



