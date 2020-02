Liam Hemsworth (30) hat die vergangenen Monate wohl unter der Hantelbank verbracht! Nach seiner Scheidung von Miley Cyrus (27) ist der schöne Australier wieder glücklich vergeben: Gabriella Brooks ist die neue Frau an der Seite des "Tribute von Panem"-Stars. Ob er sich für die neue Beziehung mit der Model-Schönheit wohl besonders gut in Form gebracht hat? Aktuell strotzt Liam nämlich nur so vor Muskeln!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen den Schönling auf dem Weg ins Gym in Los Angeles. Auf den Aufnahmen trägt Liam ein Tanktop – das einen Blick auf seine Arme zulässt. Obwohl der Schauspieler immer athletisch ausgesehen hat, trägt der 30-Jährige gerade riesige Muskelberge mit sich herum! Auch sein Oberkörper und die Waden sind extrem trainiert. Ob er damit Gabriella beeindrucken will – oder vielleicht für eine neue Rolle schwitzt?

Neben Sport im Studio liebt es der Bruder von Chris Hemsworth (36) aber auch, die Wellen unsicher zu machen: Zusammen mit seiner Familie surft der Hottie nämlich oft, wenn er zu Besuch in Australien ist.

Instagram / liamhemsworth Liam Hemsworth mit seinem Kumpel Taika Waititi

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

Backgrid / ActionPress Liam Hemsworth beim Surfen in Malibu im November 2019

