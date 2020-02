Hat Marco Cerullo (31) überstürzt gehandelt? Bei "Ich bin ein Star – Das Nachspiel" am Sonntagabend sorgte der diesjährige Dschungelcamp-Bewohner für eine Sensation: Er holte seine Herzdame Christina Graß (31) überraschend auf die Bühne und stellte ihr die Frage aller Fragen. Die Bachelor in Paradise-Kandidatin von 2019 antwortete selbstverständlich mit "Ja". Dabei sind die beiden doch erst seit der Reste-Kuppelshow, die in Thailand gedreht wurde, ein Paar – also nicht mal ein Jahr! Gegenüber Promiflash meint die Braut in spe nun: Der Zeitpunkt für den Heiratsantrag sei ideal gewesen.

"Das Lustige an der Geschichte ist, dass ich das Gefühl habe, wir sind schon zwei Jahre zusammen, wegen der ganzen Zeit. Die erste Prüfung war ja schon im Paradies, die zweite das Geheimhalten und die dritte die Zeit danach", erzählt Christina. Marcos Mitwirken an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" habe die beiden noch enger zusammengeschweißt. "Ein Auf und Ab, da gibt es für mich halt keine Zweifel. Für wichtige Momente oder den Moment gibt es für mich keine Zeit, wo man 'ne Grenze steckt, sondern es muss einfach passen und das tut es", sagt sie abschließend.

Auch für Marco habe es von Anfang an keine Zweifel gegeben: Christina sei die Richtige für ihn! "Man weiß das schon nach kurzer Zeit, ob jemand für sein Leben bestimmt ist. Und dieses Gefühl habe ich einfach bei Christina. Das hat sich alles richtig angefühlt, deswegen habe ich den Antrag auch gemacht", erklärt er Promiflash.

