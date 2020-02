Luke Evans (40) schwebt auf Wolke sieben! Die Fans des Schauspielers hatten es schon längst geahnt: Der Brite ist wieder frisch vergeben. In den sozialen Medien teilte der "Murder Mystery"-Darsteller in der Vergangenheit regelmäßig Schnappschüsse mit seinem Kumpel Rafael Olarra – jetzt hat es zwischen den beiden offenbar gefunkt: Mit einer süßen Aufnahme aus dem gemeinsamen Urlaub bestätigte Luke seine neue Liebe!

Am vergangenen Samstag postete der 40-Jährige via Instagram einen kurzen Clip aus dem Hawaiiurlaub: "Er liebt meinen walisischen Humor... Nein ehrlich, das tut er!", schrieb Luke zu dem Video, indem er mit Rafael an seiner Seite offensichtlich jede Menge zu lachen hatte. Auf dem Profil des Hoteldirektors erschien bereits im Oktober des vergangenen Jahres der erste gemeinsame Schnappschuss des frischen Couples.

Lukes enger Freund und Schuhdesigner Brian Atwood kommentierte den aktuellen Beitrag als einer der ersten: "Süßes Paar!", äußerte sich der Modekünstler und bekam dafür prompt einen Like des "Changing"-Interpreten.

Instagram / rafaolarra Rafael Olarra und Luke Evans im Januar 2020

Anzeige

Instagram / rafaolarra Rafael Olarra und Luke Evans im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / rafaolarra Luke Evans und Rafael Olarra im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de