Wie werden die Big Brother-Normalos bei den Zuschauern ankommen? Am Montagabend startet die beliebte TV-Show in ihrer ursprünglichen Form: 14 unbekannte Personen werden gemeinsam auf engstem Raum leben. In dieser Staffel werden sie jedoch nicht nur von Kameras beobachtet, sondern auch über eine App regelmäßig von den Zuschauern bewertet. Schon vor dem Sendestart zeichnet sich deutlich ab, wer die Nase vorn hat und wer hinten liegt!

Bereits im Vorfeld der Show kann über die Kandidaten abgestimmt werden. Auf der Sat.1-Website lässt sich an dem sogenannten "Bewohner-Wert" erkennen, dass die dunkelhaarige Cathleen im Vergleich zu ihren Mitstreitern nicht sonderlich populär ist: Sie bekam eine Bewertung von 2,6. Besonders sympathisch finden die Zuschauer dagegen offenbar gleich zwei Teilnehmer: Rebecca und Philipp bekamen beide einen Bewohner-Wert von 3,4.

In einer Promiflash-Umfrage hatten die Voter allerdings einen anderen Favoriten: Bei der Frage, auf welchen Kandidaten sie sich am meisten freuen, stimmten 17,0 Prozent der 1.793 Wähler für Cedric. Eher uninteressant fanden sie dagegen offenbar Maria, die nur 2,0 Prozent erreichte. Cathleen schneidet auch in dieser Umfrage nicht besonders gut ab: Sie erreichte mit nur 2,6 Prozent der Stimmen den vorletzten Platz [Stand: 10.02.2020].

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Bewohnerin Rebecca

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Teilnehmer Philipp

© SAT.1/Arya Shirazi "Big Brother"-Kandidatin Maria

