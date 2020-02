Reality-TV-Star Caitlyn Jenner (70) und ihre berühmte Tochter Kylie (22) sind sich näher als je zuvor! Erstere gab im Jahr 2015 bekannt, eine Transfrau zu sein. Seitdem wurde die Beziehung zwischen ihr, Kylie und dem Rest des Kardashian-Klans als eher schwierig eingestuft. Dass das ein absoluter Irrtum ist, verriet nun das Reality-TV-Sternchen selbst: Sie und ihr Vater seien sich immer noch sehr nah.

Während eines Interviews mit dem Fashion-Magazin Harper's Bazaar, eröffnete die Unternehmerin, dass ihre Beziehung zu Caitlyn überaus eng sei. "Ich spreche jeden Tag mit ihr. Außer in den drei Wochen, in denen sie bei 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' mitgewirkt hat", erklärte die jüngste Selfmade-Billionärin der Welt. In der Zeit habe sie aber die Staffel täglich verfolgt. Nach Caitlyns Rauswurf überraschten sie und Schwester Kendall Jenner (24) ihren Papa mit Willkommens-Luftballons in dessen Haus. Ein Foto davon postete die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin daraufhin stolz auf ihrem Instagram-Account und kommentierte den Schnappschuss so: "Ich danke euch, meine Babies!"

Zusätzlich offenbarte Kylie im Interview noch, dass Caitlyn, damals Bruce, für sie der bester Vater der Welt sei: "Er hat früher nie ein Spiel von uns verpasst und uns jeden Tag zur Schule gebracht – und die Schule war 45 Minuten entfernt."

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner 2020

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenners Wohnzimmer, Dezember 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner 2020

