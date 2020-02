Tag eins von insgesamt 100 Tagen im Big Brother-Container ist vorbei: Die insgesamt 14 Normalo-Kandidaten haben die Häuser bezogen. Und davon gibt es 20 Jahre nach der ersten Ausgabe der Überwachungs-Show wieder zwei – das Glashaus, in dem Luxus pur herrscht und eine Blockhütte, die das genaue Gegenteil davon ist. Im wohlhabenden Bereich gibt es jedoch den Nachteil, dass die Bewohner rund um die Uhr den Bewertungen der Zuschauer ausgesetzt sind. Der Einzug machte gestern einen Großteil der Sendung aus: Wie kam der Staffelauftakt beim Publikum bisher an?

Denny Heidrich, Rebecca Zöller und Co. waren schon mal sehr euphorisch, dass sie ab jetzt Teil der Mutter der Reality-TV-Formate sind und ihre Mitbewohner auf Zeit in den rund kommenden drei Monaten kennenlernen werden. Überraschend viele der Kandidaten wollten jedoch vorerst nicht den Luxus des Glashauses genießen und sich den Kommentaren der Zuschauer aussetzen: "Falls ich dann mal wechseln sollte, kann ich den Luxus danach noch mehr genießen!", fasste Rebecca zusammen. Neben ihr wohnen Tim, Pat Müller, Cedric Beidinger, Mareike Müller, René Carl und Vanessa im Armen-Bereich.

Dabei hatten die Luxus-Kandidaten zur Staffelpremiere noch nicht allzu viel in Sachen Publikums-Anmerkungen zu befürchten – Denny, Gina Beckmann, Maria Bell, Philipp Kalisch, Michelle, Cathleen und Mac Troy schätzten sie sich selbst recht ähnlich ein, wie ihre TV-Beobachter. Schließlich ging es für die 14 das erste Mal in die Match-Arena, wo der 32-jährige Brandenburger Denny das erste Spiel gewann. Dennoch: Am Ende wurde Cathleen die beliebteste Bewohnerin der Fans – und legte damit einen echten Kickstart hin. Konnte euch die erste "Big Brother"-Folge gestern überzeugen? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

SAT.1 Cathleen, Philipp, Gina, Mac, Tim, Maria und Michelle bei "Big Brother"

SAT.1 Pat, Denny, René, Cedric, Mareike und Rebecca im "Big Brother"-Blockhaus

SAT.1 / Willi Weber Cathleen Vogel bei "Big Brother"

