Auch Stormi (2) ist schon im "Rise and Shine"-Fieber! Mitte Oktober stellte ihre Mama Kylie Jenner (22) ein Video online, in dem sie die Fans durch ihre Kylie-Cosmetics-Büroräume führte. Dabei stoppte sie auch in einem Zimmer, in dem ihre Tochter gerade ein Mittagsschläfchen hielt. Die 22-Jährige weckte sie mit einem leise gesungenen "Rise and Shine" (zu deutsch: "Raus aus den Federn!"). Das Ständchen wurde schnell zum Internet-Hit, zuletzt war es allerdings still um den Running-Gag. Nun stellte Kylie einen neuen Clip online: Darin singt Stormi das Liedchen schon genauso schön ins Mikro wie ihre berühmte Mama!

"Hallo, hallo, hallo?", fragt Kylies Töchterchen zunächst noch schüchtern in das pinkfarbene Mikrofon, wie ein Videoschnipsel auf Instagram zeigt. Schließlich feuert Kylie sie an und bittet sie, "Rise and Shine" zu singen. Daraufhin trällert der Knirps aufgeregt die drei berühmt gewordenen Worte. Dies reichte aus, um die Social-Media-Welt ein weiteres Mal auf den Kopf zu stellen. Etliche Promis kommentierten den Mini-Clip bereits begeistert: "Oh Gott, sie ist so süß!", schrieb unter anderem Stormis Oma Kris Jenner (64). Und auch Super-Model Winnie Harlow (25) ließ sich zu einem Beitrag hinreißen: "Das ist es, das ist alles, was ich brauche!"

Dass Kylies Weckruf im Netz so durch die Decke gehen würde – damit hatte die Interpretin sicher nicht gerechnet. Kurz nach Veröffentlichung des Kult-Clips versuchten sich Musiker wie Miley Cyrus (27) und Cody Simpson (23) an einer "Cover-Version". Auch Ariana Grande (26) fragte Kylie, ob sie den Video-Ausschnitt für ein eigenes Lied verwenden dürfe. "Ja klar, aber nur, wenn ich im Musikvideo sein darf", antwortete die Ex-Freundin von Travis Scott (28) daraufhin selbstbewusst.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster im Januar 2020

Getty Images Winnie Harlow im Februar 2020

Getty Images Kylie Jenner im Februar 2020

